Gesetzestexte in weiblicher Form - warum nicht?

Sprache ist - vor dem geschriebenen Wort - das mächtigste Werkzeug zur Bildung von Bewusstsein und Schaffung von Wirklichkeit. Warum nur wollen so viele Diskutanten und Diskutantinnen rund 50 Prozent der Bevölkerung die zutreffende Anrede verwehren? Und wenn das Mit-gemeint-sein von Frauen beim generischen Maskulinum kein Problem darstellt, warum sollte das Mit-gemeint-sein von Männern beim generischen Femininum ein Problem darstellen?

Frau Justizministerin Zadic ist zu gratulieren, dass sie eine Initiative für soziale Gerechtigkeit in der Sprachverwendung gesetzt hat. Auch auf diese Weise lässt sich das oftmals kritisierte Aufblähen von Texten durch die Verwendung von männlichen und weiblichen Formen verhindern.

Mit einem kurzen Gesetz in Verfassungsrang, das alle Formen eindeutig legitimiert, könnte jeder Zweifel beseitigt werden. Und für die praktische Umsetzung wäre ein zweiter Paragraf hilfreich, wonach in allen Jahren mit ungerader Jahreszahl Gesetzestexte und alle behördlichen Schriftstücke im generischen Maskulinum, in allen Jahren mit gerader Jahreszahl im generischen Femininum zu verfassen sind.

Als kleine Wiedergutmachung für die Jahrhunderte lange Verwendung des generischen Maskulinums (durch von Männern geschaffene Grammatikstrukturen und Gesetze) könnte in einer Übergangszeit bis zum Beispiel 2031 zur Einübung ausschließlich das generische Femininum verwendet werden.

P.S.: Als kleine gesellschaftliche Aufmerksamkeit für diverse Menschen könnten an einem Tag im Jahr (beispielsweise am ersten Montag im Juni) alle amtlichen Texte geschlechtsneutral formuliert werden.





SR Hubert Herzog, 5301 Eugendorf