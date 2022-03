Gesprächskultur unserer Politiker

Die aktuelle Situation ist so traurig. Umso beschämender ist der Umgang einzelner Politiker untereinander - und das nicht seit heute! In Zeiten, wo der reale Krieg vor der Haustür tobt, wird im Parlament Krieg mit Worten betrieben! Hier scheint oft der letzte Funke an Anstand erloschen zu sein. Liebe Politiker, hören Sie auf mit dieser entsetzlichen Polemik - es ist kaum zu ertragen. Sie sollen Probleme lösen und keine neuen schaffen! Hitzig debattieren, ja - diffamieren und demütigen, nein! Und Gehässigkeiten sollten gar keinen Platz haben. Seien Sie Vorbild, zeigen Sie Geschlossenheit und ziehen Sie gute Ideen der jeweils anderen Fraktion nicht ins Lächerliche - es könnte ihr nächster Koalitionspartner sein!

Wir alle sind aufgerufen zusammenzuhalten, nach dem Motto: "Yes, we can!" Warten wir nicht, bis es zu spät ist!

Brigitte Langwallner, 5151 Nußdorf