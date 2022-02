Gespür für schöne Seiten des Menschen

An meinem 60. Geburtstag sagte ich, dass mich nur noch Geschichten interessieren, die das Leben schreibt oder schreiben könnte. 20 Jahre später stieß ich zufällig auf eine Quelle, die diesem Anspruch genügt.

Es ist das Buch "Erinnerungswürdig" von Prof. Walter Thaler. Ich kannte ihn nur flüchtig, weil wir in der Nähe des Gymnasiums wohnten, in dem er Direktor war. Er wurde auch Bürgermeister von Zell am See und war zwanzig Jahre Abgeordneter zum Salzburger Landtag. Er setzte dann wichtigen Salzburger Personen ein literarisches Denkmal, teils sehr bekannten, teilweise aber auch fast vergessenen.

Seine kurzen "Porträts", immer historisch gut eingebettet, kommen einem sehr entgegen, wenn man noch in der Kriegszeit geboren wurde, sind aber auch für die Nachkriegsgenerationen wichtig.

Der Autor hat ein gutes Gespür für die schönen, erfolgreichen Seiten von Menschen, aber auch für die tragischen.

Der Sammelband ist auch gut illustriert. Für mich ist das

"Geschichtsunterricht" vom Feinsten.



Josef Schilcher, 5161 Elixhausen