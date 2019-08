Gestalterische Idee nicht zu erkennen

Zu "Der Schotter macht jedes Grün wett" vom 20. 8. 2019: Mit einiger Verwunderung habe ich das Eigenlob der beiden für die Neugestaltung des Residenzplatzes verantwortlichen Architekten Widmann und Wagner in den SN vom 20. 8. vernommen.

Mit Verlaub: Ich kann bei deren Ausführung beim besten Willen keine gestalterische Idee erkennen, unglaublich, dass dies das Ergebnis eines jahrzehntelangen Nachdenkprozesses sein soll! Und nachdem ich mich in meiner Heimatstadt gut auskenne, kann ich sagen, dass es ein Hohn ist zu behaupten, dass dieser Platz von Grün umgeben ist, nur weil man von dort auf die bewaldeten Stadtberge blicken kann! So haben wir dort jetzt wieder eine Schotterwüste ohne für das Mikroklima unverzichtbare Bäume, ohne Schatten und ohne Sitzgelegenheiten für eine kurze Pause, einen Platz, auf dem man sich im Sommer nicht aufhalten möchte! Gratulation.





RA Mag. Gernot Strobl, 5020 Salzburg