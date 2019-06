Gestank auch in Hallein

Vor Kurzem schwappte die Aufregung über den Gestank des Salzburger Residenzplatzes über alle Medien. Es sah aus, als sei die Reizung der Salzburger Nasen ein kleines Staatsproblem. Gibt es Unterschiede der Empfindlichkeit von Nasen aus Salzburg und Nasen aus Hallein? Dort ist anscheinend niemandem aufgefallen, dass ein Unding wieder einzureißen scheint: dass eine Käserei aus der näheren Umgebung Halleins im Stadtgebiet eine Schweinezucht betreibt und eiskalt die Stallluken öffnet und den enorm aggressiven Gestank der Schweinegülle ins Freie entlässt. Dieser Wahnsinnsgestank breitet sich in der gesamten Umgebung aus und nimmt diese aufgrund Uraltbestimmung in Geiselhaft. Bei dem über

300 Jahre alten Hof müsste eine Um-/Neubaubewilligung angefordert werden, um Betriebsauflagen durch die Baubehörde Stadtamt Hallein zu erfordern. Wir hatten, in Neualm wohnend, morgens nichts ahnend die Fenster geöffnet und der Gestank war am Folgetag noch im Hause. Den Geruch von normaler Gülleausbringung sind wir gewohnt, aber die ist gegen das vergleichbar gar nichts. Man fragt sich, was einem denn noch alles zugemutet werden soll, vor allem, wenn man bedenkt, wofür alles Normalbürger bereits belangt werden können.



Rudolf Marehard, 5400 Hallein