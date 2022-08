Gesunde Wirtschaft funktioniert nur mit guten Facharbeitern

Bezugnehmend auf den Artikel "Poly-Leiter tagten in Salzburg: Stärken des Schultyps stehen zu wenig im Fokus" (SN, 25. 08. 2022) liegt mir folgendes auf dem Herzen: Ich hatte das Glück vor über 14 Jahren den Polytechnischen Lehrgang in Mattsee zu besuchen. Dieses eine Schuljahr war für mich nicht einfach nur die Erfüllung des 9. Pflichtschuljahres, sondern der wichtigste Grundstein für ein mich bis heute erfüllendes Arbeitsleben. Nachdem mir von einigen Lehrern in der Hauptschule aufgrund meines Notendurchschnitts geraten wurde, in eine höherbildende Schule zu wechseln und nicht ins Poly zu gehen, habe ich mich damals auch dank Unterstützung meiner Eltern trotzdem entschieden, den Schritt in die Vorbereitung auf die Arbeitswelt zu gehen und danach eine Lehre als Tischler zu starten. In diesem einen Jahr wurde uns beispielsweise ermöglicht, in 2-3 Lehrbetrieben zu schnuppern, den Lehrbauhof in Salzburg zu besuchen, um selber den ersten Kamin zu mauern oder uns auch mit anderen Polytechnischen Schulen in allen Berufszweigen im Wettbewerb zu messen. Fast alle der Schüler hatten spätestens zwei Monate vor Schulschluss schon eine Lehrstelle zugesagt bekommen und durften sich dann bereits im Juni je einen Tag pro Woche in der künftigen Lehrstelle einarbeiten. Die unglaubliche Motivation die ich vom hervorragenden Lehrpersonal unter der Leitung von Frau Henriette Baumgartlinger im Poly Mattsee erhalten habe, ist in meinem heutigen Berufsleben immer wieder präsent und hat mich, bis hin zur (später türenöffnenden) Berufsreifeprüfung am WIFISalzburg, stets ermutigt, nie auszulernen. So wurden wir auch immer gut über alle Weiterbildungsmöglichkeiten während oder nach einer Lehre informiert, doch bin ich auch der Meinung, dass dies bereits die Aufgabe der Lehrer in den Mittelschulen wäre und nicht nur zu schauen, wie man möglichst viele Schüler in einer weiterführenden höheren Schule unterbringt. Höherbildende Schulen sind wichtig für die Weiterentwicklung von technischem und wirtschaftlichem KnowHow, doch die Umsetzung und der Grundstock einer gesunden Wirtschaft und Arbeitswelt funktioniert im Endeffekt nur mit gut ausgebildeten, motivierten Facharbeitern.

Josef Hofbauer-Sarsteiner, 5360 Rußbach bei St. Wolfgang