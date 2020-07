Gesunder Menschenverstand im Umgang mit dem Wolf

Ich beziehe mich auf den Antwortbrief "Wer fürchtet sich vorm bösen Wolf?" von Herrn Georg Gfrerer aus Bischofshofen vom 24. Juni und möchte dazu Stellung nehmen.

Ich bin Pensionistin und in einer Bauernfamilie in Kärnten aufgewachsen. Mein Onkel war Bergbauer an der Grenze zu Slowenien und hatte eine Schafzucht mit 80 bis 100 Schafen, die von zwei bis drei großen Schutzhunden allein auf die Weide getrieben und auch zurück gebracht wurden. Manchmal ist auch sein Sohn über Nacht mit den Schafen auf der Weide geblieben, um die Herde vor Wolf und Bär, die aus den Karawanken kamen, zu schützen. Es wurden kaum Schafe Opfer eines Wolfs oder Bären, sondern es waren eher durch Absturz tote Schafe zu beklagen. Dort wussten die Bauern schon damals, wie man mit Wolf und Co. umgeht. Es gab vom Land keine Unterstützung zur Errichtung von Zäunen etc.

Ich finde es unverantwortlich, dass man Schafe heutzutage ohne jeglichen Schutz der Wildnis aussetzt. Sie sind Fluchttiere und solange sie rennen, wird der Jagdtrieb des Wolfs aufs neue angefacht und er wird so viele wie möglich töten. Die Kadaver holt er sich in den darauffolgenden Tagen, um sich einen Fressvorrat anzulegen. Räumt man diese weg, wird er wieder kommen, um Beute zu machen. Der Wolf ist nicht bereit für seine Beute zu kämpfen, da er sich verletzen könnte und er würde es nicht überleben.

Viel schlimmer sind die wilden Hunde von Bauernhöfen und Wanderern. Kühe überrennen ihre potentiellen Angreifer und können sich noch besser verteidigen, wenn sie Hörner tragen. Ich weiß nicht, wem die schwachsinnige Idee eingefallen ist, den Kühen die Hörner zu entfernen. Das ist Tierquälerei in meinen Augen und gehört verboten.

Was die sogenannten "Gäste" betrifft, möchte ich noch erwähnen, dass diese mit oder ohne ihren Hunden eingezäunte Weiden nicht durchqueren, uneingezäunten Weiden großräumig ausweichen und auf keinen Fall Selfis mit Kühen machen sollten. Kühe und Pferde, die länger ohne Schutz auf einer Weide sind, verwildern zunehmend und nehmen auch Wanderer als Eindringlinge wahr.

Daher sehe ich nicht ein, dass Bauern für das Fehlverhalten der Wanderer zur Verantwortung gezogen werden, wenn "Eindringlinge" Schaden erleiden. Es müsste eigentlich der gesunde Menschenverstand reichen. Zum Schluss, ich bin überzeugt, mit Wolf und Bär kann man auskommen, wenn andere Maßnahmen als ein Abschuss getroffen werden.

Denn schießt man einen ab, kommt ein weiterer nach. Wir werden mit ihnen leben müssen, ob wir wollen oder nicht. Gott sei Dank!





Margit Hofbauer, 5020 Salzburg