Gesunder und sicherer Schulweg?

Der Weg zu Fuß in die Schule macht Spaß, das war wohl einmal, denn der Spaß ist heute für die Kinder brand(lebens)gefährlich.

So gesehen kann die neueste Infokampagne des Bundesministeriums Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität (BMK) mit dem Tenor "Gesund und sicher in die Schule", die Schulnote fünf geben. Zumindest dürften die Leute im Umweltministerium auf einer wohlbehüteten Insel hocken, denn bitte wo in Österreich ist ein Schulweg gesund und sicher. Zu 99 Prozent eine reine Fehlbehauptung und dort, wo es gesund sein soll, da ist er einsam und auf eine andere Art unsicher. Und sogar die empfohlenen Merksätze sind halbwahr, denn erst bei Grün schauen und (dann erst) gehen, da ist es längst wieder Rot, bis Tafelklassler die andere Seite erreicht haben. Besonders der propagierte Blickkontakt mit den Lenkenden - wie soll das für die Kinder zwischen den Blechkolonnen, eilenden Fußgängern, Radfahrern und E-Scootern funktionieren? Mit Kopfroutieren, um "den Lenkenden in die Augen zu schauen"?

Barbara Bauer, 5071 Wals