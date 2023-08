Gesundheitsberufe - Dienst am Menschen

Ist man krank, ist man in einer Ausnahmesituation. Muss man in ein Krankenhaus, verstärkt es sich noch einmal. Kürzlich durfte ich diese Erfahrung wieder einmal selbst machen. Nachdem in den Medien täglich von den Unstimmigkeiten und Schwächen innerhalb unseres Gesundheitssystems zu lesen ist, ist ein gewisses Maß an Skepsis normal und schürt die Angst vor jedem Eingriff.

Mein Fazit: Von der Anmeldung bis zur Entlassung, von der Reinigungskraft bis zum ärztlichen Können habe ich freundliches, motiviertes und kompetentes Personal vorgefunden. Man gab mir immer das Gefühl, beachtet und gut betreut zu sein. Dienst am Menschen ist hier kein Schlagwort, sondern wird gelebt. Aus diesem Grund ein großes Dankeschön an Hrn. Primarius Dr. Martin Emesz und sein Team von der Augen-Tagesklinik Zell am See - bitte vor den Vorhang!

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf