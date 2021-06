Gesundheitskrise konnte mit viel Einsatz bewältigt werden

Raus aus den Höhlen, rein ins Leben! Ein gut formulierter Artikel (SN, 5.6.2021) - sehr überzeichnet schon von der Schlagzeile weg. Aber im letzten Teil, wo sie zur Verwaltung Stellung nehmen: "Die Bürokratie erwies sich in der Krise als träger Tanker. . .". Verwaltungsreform wird von Ihnen eingefordert. Die läuft bereits. . .

"Der Blick zurück fällt auf ein Wirrwarr aus Unsicherheit,Ratlosigkeit und Imkompetenz. Jedes Bundesland stellte seine eigenen Regeln auf - manch politisch dritter Zwerg von links entschied über Wohl und Wehe, über Leben und Gesundheit." Vor allem der letzte Satz, dem möchte ich vehement widersprechen: Sofern die Politik auf die Expertenmeinungen gehört hatte wurden diese umgesetzt. Ich selbst bin seit 1,5 Jahren an vorderster Front bei der Beurteilung der Verdachts-und Erkrankungsfälle als Amtsärztin beschäftigt, anfangs oft bis zu 12 Stunden 8 Tage lang, Urlaubssperre, usw. Aufbau von Stäben in den BH und in der Landesebene, oft wurde halt im Fernsehen schon in der Pressekonferenz etwas angekündigt, was die Juristen erst in Gesetzes (VO-Texte) formulieren mussten, damit es die Zwerge auf der ausführenden Ebene (BH) dann sowohl medizinisch, als auch formal richtig umsetzen konnten. Von außen kann dies schon oft verwirrend gewirkt haben aber von innen war es anstrengend, mühsam, forderte Geduld und Teamgeist, vor allem eine Menge Optimismus und Einsatzbereitschaft. (Medizinisches Fachwissen und Hausverstand als Voraussetzung). Der träge Tanker konnte trotz allem die Gesundheitskrise bewältigen, Dank der vielen Zwerge.

Dr. Ingeborg Haslhofer-Jünnemann, 3100 St. Pölten