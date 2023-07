Gesundheitssystem in Österreich ist wirklich gut

Herr Perterer, ich bin ein interessierter und aufmerksamer Leser der SN. Unter anderem selbstverständlich auch die Kommentare Ihres ganzen Teams, die auf der Frontpage erscheinen.

Zum Leitartikel "Fast die meisten Ärzte der Welt" (14. Juli 2023): Nicht nur im "Vergleich" finde ich das österreichische Gesundheitswesen gut, sondern auch absolut. Ich spreche aus Erfahrung. Bin in vier Ländern in stationärer Behandlung gewesen. Unter anderem auch in England und verfolge die Debatten in England sehr aufmerksam. Das National-Health-System ist ein marodes und nahezu unlösbares geworden. Der letzte Satz ihres Leitartikels "Wir haben nahezu die meisten Ärtze der Welt und dennoch das Gefühl, dass wir viel zu wenige von ihnen haben." (SN, 14. Juli 2023) befeuert die negative, ungerechtfertigte Allgemeinmeinung.

Werner Tegischer, 9900 Lienz