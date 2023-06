Getreidefelder sind keine Spielwiesen

Wenn Hagel die Ähren knickt oder Wildtiere in ein Feld einbrechen, ist das für einen Bauern schlimm, aber es sind Naturereignisse. Wenn jedoch Eltern seelenruhig zusehen, wie ihre Kinder in einem reifen Roggenfeld Verstecken spielen und dabei Teile des Feldes niedertreten und sogar belustigt reagieren, wenn man ihnen sagt, dass auf diese Weise die Ernte verunmöglicht wird, dann ist das eine kaum mehr zu überbietende Ignoranz und Verantwortungslosigkeit. So geschehen am 24. Juni in der Stadt Salzburg.

Gibt es denn kein Bewusstsein mehr dafür, wie viel Arbeit in einem Getreidefeld steckt und dass durch solche Aktionen innerhalb kürzester Zeit das Werk von mehreren Monaten und ein Lebensmittel vernichtet wird? Geknickte Halme richten sich nicht mehr auf, das Korn ist somit nutzlos.

Den Kindern ist kein Vorwurf zu machen, sie können die Folgen noch nicht abschätzen, Erwachsene sollten es können.

Eva-Maria Saurugg, 5020 Salzburg