Getriebene statt Gestalter

Wie recht hat Ingo Hasewend mit seiner Frage nach dem aktuellen Politikerbild "Wider das Unmenschliche im Politikbetrieb" (SN vom 19. 4.). Politiker/-innen werden gern mit Wünschen und Ansprüchen konfrontiert und überfrachtet. Sie sind sehr schnell Feindbild, weil sie nicht zaubern können. Oft aber könnten sie mehr "Bodenkontakt" durch Zuhören und Gespräch beweisen, indem sie mehr erledigen und mehr vereinfachen wollen. Man hat das Gefühl, dass sie Opfer sind vieler Vorgaben und Einschränkungen, die ihre Vorgänger hinterlassen haben. Zudem sind sie eingebunden in Partei- und Koalitionszwänge. Sie könnten den Leuten ein besseres Gefühl geben, wenn sie weniger bürokratisch wären und den Dienst am Bürger öfters ganz wörtlich nehmen würden. Mehr echte Bürgermitsprache sollte eigentlich erwünscht sein, ist es aber nicht. Doch wenn sich Parteien auch nur mehr als Getriebene (lieber) sehen denn als Mitgestalter, dann wundere ich mich wenig über das sinkende Ansehen. Dann hilft es auch nicht, an den einzelnen Politiker überdimensionale Erwartungen zu knüpfen.

Karl Brunner, 9020 Klagenfurt