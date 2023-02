Offener Brief an Stadträtin Anja Hagenauer:

Sehr geehrte Frau Stadträtin Hagenauer, ich habe sie kürzlich in "Salzburg heute" zum Thema "Gewalt gegen Frauen" gesehen. Natürlich sind all die Maßnahmen gut und es ist dringend erforderlich, dass Menschen lernen mit Aggression umzugehen.

Aber eines kommt für mein Gefühl stets zu kurz. Der Anteil der Frauen. - Und das ist keine Täter - Opfer - Umkehrung.

Selbst habe ich erlebt bei (ehemaligen, damals aktuellen) Freundinnen, wie es ist, was in mir geschieht, wenn ich plötzlich keine Antworten mehr bekomme, ohne zu wissen, was ich denn getan, gesagt habe, was sie so verstört. Ich "tanze plötzlich in der Luft", habe keinen Boden mehr, kein Gegenüber.

Ich erinnere mich, wie ich dann da stehe, in mir kommt heftige Bewegung auf, ich möchte sie schütteln, ich kenne mich nicht aus, ich bin verwirrt. Ich bin gar nicht vorhanden für mein Gegegnüber. Das ist, glaube ich, die häufigste Strategie von Frauen, wenn sie etwas stört oder triggert. Ich habe durchaus auch von Männern erzählt bekommen, dass ihre Frau eine ganze Woche !! nicht mit ihnen geredet hat.

Und es gibt auch diese Frauen, die in Zynismus abgleiten. Ich erinnere mich, dass ich mich durch Zynismus beschämt fühle, klein und minderwertig. Das führt im Körper zu äußerstem Unwohlsein. Um dieses Unwohlsein zu vertreiben kann es schon sein, dass jemand zuhaut.

Ich selbst übe mich darin, schwierige Gefühle, oder Situationen in denen ich getriggert werde in mir selbst zu verarbeiten. Aber das war ein langer Weg dahin.

Und ich denke, das müssen wir doch alle lernen!

So denke ich, dass zu Präventionsarbeit dringend dazu gehört, schon in der Schule den Kindern zu lernen schwierige Gefühle anders als mit hauen oder schlagen auszudrücken. Nicht sie zu unterdrücken. (Das sehe ich heue zu Tage oft als Strategie, finde ich aber gefährlich) Das Gebot: "Du darfst nicht böse sein" führt nur zu Verdrängung und lauert dann im Hintergrund um sich dann irgendwann doch Luft zu machen, - oder den Betroffenen krank zu machen.

Und eben auch die Arbeit mit Paaren. Zur Männer Gewaltpräventionsarbeit (die toll ist) könnte man durchaus noch ein Training zur Kommunikation anhängen, in das aber auch die betroffenen Frauen einbezogen sind. Weil sich sonst Kommunikationsmuster nicht verändern werden. Ein wenig mehr systemisch denken wäre hilfreich, denke ich. Und: das stärkt Frauen! Wenn sie sich verbal ausdrücken können und nicht ins "Trotzeckerl" verschwinden.

Heftige Gefühle werden in jeder Beziehung dann und wann auftauchen. Wir sollten auch darüber mehr reden, dass das normal ist. Dann wäre man schon mehr vorbereitet und würde sich nicht so schlecht damit vorkommen. Was der Sache auch schon Wind aus den Segeln nehmen würde.

Mag. Gertrud Zechbauer, 5020 Salzburg