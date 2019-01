Neben der physischen Gewalt von Schülern oder auch Eltern gab und gibt es auch diverse Formen psychischer Gewalt gegenüber Lehrpersonen - meist weniger spektakulär als die zuletzt diskutierten tätlichen Angriffe, aber um nichts weniger tief greifend in ihren Folgen. Im Unterschied zu tätlichen Angriffen findet die Ausübung psychischer Gewalt gegen Lehrer jedoch nicht allein von Eltern- oder Schülerseite statt, sondern leider auch in eher sublimer Form von vorgesetzten Personen und Organen. Das scheint auch im aktuell diskutierten Salzburger "Notenstreit" durchaus zuzutreffen.

Das jüngst geäußerte Versprechen der nunmehr neu organisierten Schulbehörde, künftig Lehrern wieder mehr bei ihrer Arbeit grundsätzlich den Rücken stärken zu wollen, höre ich gerne. Wenn man jedoch die zahlreichen Verweise des neuen Salzburger Bildungsdirektors auf diverse Erlässe (zu Leistungsbeurteilung, Medien etc.) vernimmt, dann kommen dem gelernten und womöglich noch "weisungsgebundenen" Österreicher bereits umgehend wieder allerhand Zweifel - nicht allein wegen der fortgeschriebenen Dominanz formaljuristischer Aspekte in der Beantwortung von Fragen, die eigentlich primär einer pädagogischen Betrachtungsweise und Beantwortung (!) bedürften. Dazu kommt vor allem auch noch die teilweise personelle Kontinuität in der Schulaufsicht und ganz besonders auch in der - zumindest medial - äußerst umtriebigen institutionalisierten Elternvertretung hier zu Lande, was bei mir aus einschlägiger persönlicher Erfahrung heraus erhebliche und mehr als begründete Skepsis hervorruft, wenn es um die oftmals für Lehrpersonen unerlässliche Stärkung gegenüber An- und Übergriffen von Elternseite geht. Wenn nicht wenigstens eine wirklich starke und unabhängige Personalvertretung agiert, dann bekommt - wie der Fall Schnöll in Salzburg verdeutlicht - die Lehrperson allzu leicht und leider zu oft den "Schwarzen Peter".

Anzeige

Mag. Hans-Albrecht Seer, 5020 Salzburg