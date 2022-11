Gewalt im Kreißsaal: nicht mehr wegschauen!

Gibt es einen vernünftigen Grund, auf diese Protestmöglichkeit erst einen Tag danach aufmerksam zu machen? Meine ersten zwei Geburten liegen zwar schon mehr als 40 Jahre zurück, aber ich habe die offen gezeigte Bosheit der Hebamme gegen "eine Akademikern, die zu dumm ist ihr Kind richtig zu versorgen, was jede andere Frau selbstverständlich kann" nie vergessen. Ich hatte solche Angst vor ihr, dass mein Sohn das spürte, sich total versteifte und die Brust verweigerte, wenn diese Frau Dienst hatte. Ich weinte verzweifelt, als sie mir bei der Entlassung an einem Samstagvormittag mit nach Hause gab: "Na, hoffentlich bringen Sie den über's Wochenende."

Etwas erstaunten, wenn auch nicht geäußerten, Respekt erntete ich, als ich mich bei den freundlichen Schwestern mit "Bis zum Herbst im nächsten Jahr dann!" verabschiedete und die das gar nicht glauben wollten: "Nach Ihrer schlimmen Geburt?!" Da ich glaubte, es könne nur so sein, wie ich es erlebt hatte, weil ich eben unfähig sei, wollte ich die Geburt meines zweiten, sehr gewünschten Kindes so schnell wie möglich hinter mich bringen ...

Erst an die Geburt des dritten Kindes ging ich sechs Jahre später selbstsicher, gelassen und ohne Furcht vor Beleidigungen, die ich auch bei der zweiten erleiden musste, weil ich im Vorfeld bereits einige ziemlich dumme und haltlose Rechthabereien von selbstherrlichen Ärzten im blinden Glauben an damals noch neue technische Möglichkeiten zum Stand meiner Schwangerschaft zu hören bekommen hatte. Aber beim ersten Mal ist man ausgeliefert und die Menschlichen müssen sich meist ihren routinierten Vorgesetzten unterordnen. Traurig!

Erinnern Sie bitte nächstes Jahr eine Woche vorher an diesen Tag! Wir sind viele, man kann uns dann weniger ignorieren.

Hanna Halenka, 2721 Bad Fischau