Gewaltbekämpfung: Es fehlt an praktischen Ansätzen

Ich verurteile und bedaure jede Straftat an einem anderen Menschen, egal ob weiblich oder männlich. Noch viel schlimmer ist es, wenn diese Taten ein oder mehrere Menschenleben kosten. Ich verstehe aber nicht mehr, in welche gesellschaftlichen Themen und Diskussionen sich nun immer mehr eine Politik und die Medien einklicken. Das ist nur mehr von reinem Aktionismus getrieben. Man legt dann noch ein wenig Geld in einen Topf, was genau nichts bringt und kommt noch mit moralischen Aspekten, weil die Männer von Natur aus gewalttätig sind und sich der eine oder andere nicht im Griff hat. Das stimmt und trifft sicherlich bei diesen Vorfällen zu. Aber seit Covid19 kommt mir vor, dass wir nun alles in einer Gesellschaft erneuern, verbessern und gerade richten möchten. Mir fehlt hier der praktische und realistische Ansatz, auch wenn ihn niemand hören möchte. Faktum ist, dass der Mensch zu Gewalt neigt und er/sie Taten setzt, welche wider Natur sind. Es passiert trotzdem und das jeden Tag, jede Stunde hier und überall auf der Welt. Mit Aktionismus kommt man hier nicht weiter; außer dass man kurzfristig suggeriert, dass man ohnehin alles dagegen unternehmen wird, um solche schrecklichen Taten in Zukunft zu verhindern. So leid es mir tut. Das Morden geht weiter.





Michael Horvath, 5101 Bergheim