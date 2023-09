Gewaltbereitschaft ist erschreckend

"Extremismus" ist offensichtlich auch ein dehnbarer Begriff. Wenn man, wie die FPÖ, so weit am rechten Rand steht, dass man fast schon über den Narrensaum in den Abgrund stolpert, muss notgedrungen alles andere "linksextrem" sein. Meine Befürchtung ist, dass es sich dabei nicht nur um populistische und parteitaktische Spielchen handelt, sondern dass Kickl und seine Adlati wirklich von dem überzeugt sind, was sie da sagen. Damit werden sie zu einer echten Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft, und man kann nur hoffen, dass genügend Wähler/-innen in Österreich diesem politischen Extremismus keine Stimme geben ("Volkskanzler" wird Kickl sowieso nicht werden, weil er erstens nie und nimmer die Stimmen der Mehrheit bekommen und zweitens nur seine politische Klientel versorgen wird).

Höchst bedenklich finde ich die mittlerweile fast salonfähig gewordene Gewaltbereitschaft vieler Menschen, zuletzt sichtbar geworden in einem Galgen, mit dem ein Straftäter bedroht wird, und in der Zwangsentblößung eines Klimaklebers auf einer Polizeistation (mit höchst fadenscheiniger Begründung). Hier wird eine Paralleljustiz sichtbar, die mich befürchten lässt, dass auch bei uns amerikanische Zustände - siehe Proud Boys, Oath Keepers etc. - einkehren könnten.

Fritz Secker, 2371 Hinterbrühl