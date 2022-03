Gewaltlogik - Friedenslogik

Danke Herr Mag. Spath für Ihre Ausführungen (LB v. 26. 3.), die klar machen, dass eine Verteidigung Europas mit den heute oder eventuell 2025 zu Verfügung stehenden militärischen Mitteln eine Illusion ist. Diese Überlegung und auch der schreckliche Krieg in der Ukraine zeigen deutlich, dass Frieden in der "Gewaltlogik" weder geschaffen noch gestaltet oder erhalten werden kann. In der Ukraine wird soeben versucht, die Freiheit der Menschen in dieser Logik mit extrem hohem "Blutzoll" in Bruchstücken zu erhalten. Den Ausgang kennen wir noch nicht. Es wird kaum ein Guter sein.

Ich weiß auch nicht, wie den Machtgelüsten eines Autokraten Einhalt zu gebieten sein könnte? Die militärische Variante führt zu extrem viel Geflüchteten, Toten und Zerstörung.

2019 wurde in Deutschland ein Prozess gestartet unter dem Titel www.sicherheitneudenken.de. Dieser versucht gemäß der gewaltfreien Prinzipien einer "Friedenslogik" die Sicherheit Europas sehr umfassend zu denken. Wir brauchen Sicherheit in viel mehr Bereichen gesellschaftlichen Lebens wie z.B. Klima, persönliche und politische Beziehungen, Wirtschaft, Ernährung, Demokratie, ... .

Der aktuelle Krieg zeigt, wie viel in den letzten Jahren im Sinn einer "Friedenslogik" versäumt worden ist. Wagen wir die Vision wie es wäre, wenn zum Beispiel im Rahmen der OSZE Verhandlungen mit wesentlich mehr Einsatz als der NATO geführt würden? Vielleicht käme es zu Bündnissen jenseits militärischer Blöcke, die auch Russland mit einschließen könnten?

In Österreich versucht der Inter. Versöhnungsbund derzeit einen ähnlichen Visionsprozess in Gang zu bringen, der zu nachhaltigem Frieden führen könnte. Denn nur militärische Sicherheit können wir uns weder ökonomisch noch ökologisch leisten und wird weder Frieden noch Freiheit schützen!





Andreas Paul, Vorstand Int. Versöhnungsbund Österreich, 4040 Linz