Gewaltopfer mehr Beachtung schenken und unterstützen

Vor Kurzem thematisierte der Gemeinderat "Welche Maßnahmen braucht es für eine gewaltfreie Stadt Salzburg?"

Stadträtin Anja Hagenauer präsentierte in ihrer Rede ein Gewaltbarometer von und für Kinder und Jugendliche, um aufzuzeigen, dass Gewalt nicht nur physisch, sondern auch psychisch erfolgt und viele Ausprägungen kennt.

In letzter Zeit häufen sich gewalttätige Übergriffe auf Fahrpersonal des öffentlichen Verkehrs. An einem Abend wird ein Obus-Fahrer mit Faustschlägen ins Gesicht konfrontiert, bereits am nächsten Nachmittag einem Albus-Fahrer die Nase gebrochen, der einen Fahrgast nach einer gültigen Fahrkarte fragte.

Ob die Gewalt nun von Jugendlichen oder Erwachsenen, von Einheimischen oder Zugezogenen, von Ausländern oder wem auch immer begangen wurde, spielt beim Akt der Gewaltausübung keine Rolle. Gewalt beginnt wo der Frieden endet, und ist immer falsch!

Besonders tragisch ist, dass Opfern nach der Gewalttat meist weniger Beachtung zukommt wie den Tätern. So geschehen vor einigen Jahren, als ein Obuslenker am Salzachsee mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt werden sollte. Die Täter wurden zwar gefasst, aufgrund des Alters und angeblichem Alkoholeinflusses nur milde bestraft. Doch was war mit dem Fahrer? Diese fuhr bald seinen nächsten Dienst als wäre nichts geschehen.

Auch die aktuellen Fälle zeigen, dass man sich im Umgang mit erfahrener Gewalt schwer tut. Warum äußerten sich Salzburg AG und Albus nicht öffentlich zu den Vorfällen, verurteilen die Gewalt am Mitarbeiter, um die betroffenen Menschen zu schützen und zu stärken? Im Gegenteil, man lässt sie im Stich. Schweigen und Nichtstun wird hier zu psychischer Gewalt. Wie will man in Zukunft mit derartigen Vorfällen umgehen, wenn man sie durch Schweigen als gegeben zu akzeptieren scheint?

Wie mögen sich wohl die geschädigten Busfahrer fühlen, die ihre Arbeit erfüllt und dafür Schläge bekommen haben, wenn sich - und das gibt es leider wirklich - Kollegen herablassend dazu äußern sollten: "Hättest ja nicht nach hinten gehen müssen, oder? Bist ja quasi selber Schuld! Was redest du überhaupt mit den Fahrgästen und legst dich mit denen an". Nein, sie sind nicht Schuld, sie sind Opfer und haben Aufmerksamkeit und Fürsorge durch den Arbeitgeber und die Gesellschaft verdient. Die Täter sind zu bestrafen, die Opfer dürfen aber nicht vergessen werden.

Abschließend bleibt natürlich die Frage ungeklärt, wie Gewalt in Zukunft verhindert werden kann. Dafür haben Politiker viele Vorschläge, doch es liegt an jedem einzelnen, Gewalt zu vermeiden und dann Zivilcourage zu beweisen, wenn sie jemanden um uns herum treffen sollte.

Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D- 82447 Spatzenhausen