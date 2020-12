Gewaltschutzzentrum als Spitze des Eisbergs

Zu "Gewaltschutzzentrum: Private Praxis und Mobbingvorwürfe", SN vom 4. 12. 2020:

Die Vorgänge, die von den ehemaligen Mitarbeitenden im Gewaltschutzzentrum beschrieben wurden, lassen ein Bossing - Mobbing bzw. psychische Gewalt durch die Vorgesetzte - vermuten. Diese Gewalt ist schwer nachweisbar und wirkt stigmatisierend. Wenn die Betroffenen darüber reden, erfahren sie gewöhnlich Schuldzuweisung und noch mehr Ablehnung sowie Ausgrenzung. Es ist beunruhigend, wenn die Geschäftsführerin diese Erfahrungen nicht ernst nimmt, sondern sie den Personen die Professionalität abspricht. So weist sie die Schuld von sich weg und auf die Betroffenen zu. Das sind eine Täter-Opfer-Umkehr und ein Zeichen für ein respektloses Arbeitsklima.

2018 ergab die Studie des Viking Blog, dass in Österreich 67% der Personen an ihrem Arbeitsplatz Mobbing erleben. Die Diskriminierungsstudie der AK von 2019 stellte fest, dass 21% der Befragten eine Diskriminierung in der Arbeit selbst erlebten und diese häufig von den Vorgesetzten ausging. Das Gewaltschutzzentrum ist da also keine Ausnahme. Es wäre jetzt die Zeit für eine ernsthafte Auseinandersetzung über die Auswirkungen des zunehmenden Leistungsdrucks auf das Klima in den Arbeitsstellen und über die Verbesserung des Arbeitnehmer/-innenschutzes. Das gewaltfreie und respektvolle Arbeitsklima sollte das höchste Ziel jedes Unternehmens sein. Die ersten Schritte wären das Zuhören und Ernstnehmen der Betroffenen.



Daiva Döring, 6072 Lans