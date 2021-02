Gewerbefläche auf den Adneter Feldern

In Adnet, einem Dorf mit gut 3500 Einwohnern, soll ein Naherholungsgebiet mit alten Heckenfluren einer 150 Meter langen und 19 Meter hohen Halle samt Zufahrt und Infrastruktur rundherum weichen - Oberflächenversiegelung wie sie nicht mehr sein soll! Damit die Bevölkerung diese Scheußlichkeit nicht anschauen muss ("kein Schönheitspreis zu gewinnen") werden Behübschungsmaßnahmen wie Erdwall und begrüntes Dach geplant. Bei allem Verständnis für ein florierendes Unternehmen halte ich die verantwortlichen Herren nicht für so naiv, hier keinen Plan B für Alternativen im Tennengau zu haben (Stichwort Binder-Areal). Und an Herrn Bgm. Auer: Zählen die zu erwartenden Einnahmen daraus wirklich mehr als die Verantwortung, der nächsten Generation (auch Ihren Kindern!) eine lebenswerte Heimat zu erhalten? Denken Sie doch bitte darüber einmal nach!





Barbara Ortner, 5421 Adnet