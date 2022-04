Gewinne besser wieder investieren

Wo bleibt der sonst übliche Protest der Salzburger? Da flattert einem Ende März ein Brief der Salzburg AG ins Haus, in dem mitgeteilt wird, dass ab 1. April der Strompreis pro kWh von 8,664 Cent auf 13,608 Cent erhöht wird. Man hat sich noch nicht vom Schrecken erholt, liest man am nächsten Tag, wie zum Hohn, dass sich die Salzburg AG über prächtige Gewinne freut und die Aktionäre mit saftigen Ausschüttungen rechnen können.

Erstens ist anzunehmen, dass diese satten Gewinne nur entstanden sind, weil der Strompreis willkürlich schon bisher viel zu hoch angesetzt war und dieser Überschuss eigentlich an die Kunden rückerstattet werden sollte. Und zweitens würde jeder ordentliche Kaufmann diese Gewinne nicht ausschütten, sondern den Aktionären erklären, dass diese Gelder für dringend notwendige Investitionen im Zuge der Klimakrise zu verwenden seien, und nicht die hilflosen Kunden mit utopischen Preiserhöhungen weiter belasten.

Wo bleiben in diesem Fall all die Konsumentenschützer, die Gewerkschaften, die Arbeiterkammer, der Herr Eder, die Parteien usw.?



Franz Schaidreiter, 5600 St. Johann