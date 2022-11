Gewinner und Verlierer

Vorerst möchte ich betonen, dass der Angriffskrieg Russlands vehement zu verurteilen ist, aber ein objektiver, neutraler Blick auf die Hintergründe und Ursachen muss dennoch erlaubt sein.

Die USA "billigt" als Gewinner den Krieg, daher keine Verhandlungen; alle Warnungen Putins wurden bewusst ignoriert, der Einmarsch war bekannt - Ziele: Schwächung Russlands, Rüstungs- und Öl-/Gasgeschäft boomt, gleichzeitig wirtschaftlicher Untergang Europas, keine eigenen

Soldaten sterben - genial.

Die überforderte EU wieder einmal völlig überrascht; Vermittlerrolle gescheitert, da Putin nur die USA als Verhandler akzeptiert. Man stürzt sich in eine "Symbolpolitik" mit zahlreichen Sanktionspaketen. Man erklärt uns die Notwendigkeit, ohne die Folgen zu erwähnen: Sanktionen sind treffsicher und bringen Frieden, tatsächlich ist der Krieg brutaler denn je, wirtschaftlicher Ruin Europas, Konkurse, Existenzängste und soziale Unruhen. Schrei nach Gasimportstopp (man will Krieg nicht finanzieren), das hat man bereits, Putins Einnahmen stiegen unendlich. Man erklärt uns völlig verwundert: Gas ist ja nicht sanktioniert; trotzdem so teuer?

Man impft uns ein, die Ukraine und der neue "hero" Selenskyj kämpfen für unsere Demokratie und Freiheit, Fakt ist: Putin würde nie die NATO angreifen, sogar die Hausverwaltung in Brüssel weiß das. Waffenlieferungen sind notwendig, zur Verteidigung gedacht, trägt aber zur Verlängerung bei, Opferzahlen steigen, Zerstörung der Ukraine die Folge - keine Verhandlungen und ein ruhiges Gewissen. Ein Krieg ist immer der schrecklichste Konflikt, aber ein Ende ohne Verhandlungen wird nicht stattfinden.



Gerhard Kriechhammer, 5201 Seekirchen