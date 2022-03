Gewöhnung an die hohen Spritpreise

In der Samstagausgabe der SN hat Christian Resch einen bemerkenswerten und völlig realistischen Leitartikel publiziert, der die Normalität hoher Spritpreise in Zukunft anspricht. Ich möchte dazu einige Ergänzungen anbringen.

Das Problem einer drastischen Erhöhung der Energiepreise hatten wir bereits einmal - im Winter 1973/74, als im Gefolge des Jom Kippur-Krieges die arabischen Ölproduzenten ihre Produktion als Gegenmaßnahme für die Parteinahme der demokratischen Welt zugunsten Israels erheblich drosselte. Damals stieg innerhalb weniger Monate der Benzinpreis in Österreich von etwa 3,60 auf rund 10 Schilling (in Euro heute nominal von 0,26 auf 0,73), also auf das 2,8-fache. Die Reaktion darauf in Österreich war teils unbeholfen (z.B. die skurrile Empfehlung von Bundeskanzler Dr. Kreisky an Männer, sich nass statt elektrisch zu rasieren, oder ein autofreier Tag pro Woche), teils mit Maßnahmen, die später eine andere Wirkung erfahren sollten (z.B. die Einführung der "Energieferien", die zwar keine Energieersparnis brachten, weil viele diese Woche für einen Skiurlaub nützten, aber einen Booster für den Wintertourismus brachten und - unter "Umbenennung" von "Energieferien" zu "Semesterferien" - beibehalten wurden), teils aber auch mit sehr sinnvollen Maßnahmen - etwa den Tempolimits auf Straßen (100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Freilandstraßen, was zu erheblichen Spriteinsparungen und zur Reduktion von Verkehrsunfällen führte), Förderung energiesparender Bauweisen und Haussanierungen oder Forschungen zur Energieeffizienz.

Bleiben wir bei den Preisen. Der Benzinpreis stieg also innerhalb weniger Monate um das 2,8-fache. Seit 1974 bis zum Ausbruch des Ukrainekrieges stieg er von (umgerechnet) 0,73 auf etwa 1,50 Euro, also in fast einem halben Jahrhundert nominal nur auf das Doppelte. Damals verbrauchte der "VW-Sparkäfer" meines Vaters, mit 34 PS ein sparsames Auto, ca. 10 l Normalbenzin auf 100 km. Ich brauche heute mit meinem Family Van mit 120 PS ca. 5,9 l Diesel auf 100 km. Meine Spritkosten je 100 km Autofahrt beliefen sich also bis zum Ausbruch des Ukrainekriegs auf 8,85 Euro gegenüber den umgerechnet 7,30 € des VW-Käfers vor 48 Jahren. Die reinen Fahrtkosten stiegen daher in diesem langen Zeitraum nur um etwas mehr als 20 Prozent.

Ich habe 1973/74 meinen Präsenzdienst abgeleistet und bekam als Taggeld 20 Schilling (= 1,45 Euro), was damals dem Preis für 1 Seidel Bier und 1 Packerl Zigaretten entsprach. Heute kostet dies mehr als das fünffache. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Preis für eine Semmel von ca. 60 Groschen (= ca. 0,044 Euro) auf etwas über 30 Cent, also um das siebenfache, der Preis für eine Wurstsemmel im Lebensmittelgeschäft von etwa 2 Schilling (0,15 Euro) um das zehnfache auf etwa 1,50 Euro. Ein Straßenbahnfahrschein in Wien kostete damals 4,50 Schilling (= 0,33 Euro), heute 2,40 Euro und damit mehr als das siebenfache. Wohnungsmieten oder Kosten für den Hausbau stiegen noch wesentlich stärker. Ein ähnliches Ausmaß bei den Preissteigerungen gab es bei Nächtigung in Beherbergungsbetrieben, beim Ankauf von Neuwagen (allerdings sind die heutigen PKW natürlich wesentlich besser ausgestattet als in den 1970er Jahren), lediglich bei technischen Geräten und Bekleidung gab er wesentlich geringere Preiserhöhungen.



Fazit: Die Energiepreise sind vor Ausbruch des Ukrainekriegs meines Erachtens ohnedies viel zu niedrig gewesen und wir haben es uns mit diesen billigen Preisen bequem gemacht. Diese geringen Energiekosten sind auch ein wesentlicher Motor für die Globalisierung der Wirtschaft und die Verlagerung der Industrieproduktion in Billigpreisländer gewesen, weil der Transport viel zu billig geworden ist (und "nebenbei" in ganz erheblichem Maß die Umwelt schädigt). Ich habe das meinen Schüler/-innen im GW-Unterricht stets zu vermitteln versucht. Ein besonders beeindruckendes Beispiel für die viel zu geringen Transportkosten konnten sie bei einer Exkursion zum Ennshafen erfahren: Der Transport eines Containers, der 1300 Fahrräder aus einem chinesischen Hafen nach Enns über rund 9000 km transportierte, kostete vor wenigen Jahren noch 1500 Euro, also knapp mehr als 1 Euro pro Fahrrad. Die Transportkosten pro Fahrrad per LKW von Enns nach Wiener Neustadt über ca. 210 km kostete ein Vielfaches davon.

Daher müssen die Energiepreise folgerichtig (nicht nur wegen der aktuellen politischen Situation) steigen: Um die Inlandsproduktion zu steigern, um unnötige und umweltschädigende Transportwege zu minimieren, um sorgsamer mit den Ressourcen umzugehen und nachhaltiger zu wirtschaften etc. Die Ölkrise 1973/74 hat sich im Nachhinein als gut für Wirtschaft und Umwelt herausgestellt und zunächst den sparsamen Umgang mit den Ressourcen gefördert, der kriminelle russische Aggressionskrieg in der Ukraine wird hoffentlich nicht nur bald beendet, sondern könnte (ebenso hoffentlich und) sinnvollerweise auch zu einem Innovationsschub für die Energiewende beitragen.



Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt