Wie schnell und unwiderlegbar man die "Impfverweigerer" auf den rechten Weg führen könnte! Ja, Gibraltar hat geschafft, was unsere Politiker recht dilettantisch versucht und mit der "Hilfe" des Widerstands einer zu großen Bevölkerungsgruppe nicht geschafft haben: Mit einer hohen Impfrate die Infizierten fast vollständig in häuslicher Pflege belassen zu können. Ob die dort beheimateten Affen auch einen Anteil an diesem Erfolgsrezept haben?

Dr. Harald Büchele, 6020 Innsbruck