Gibt es bei der Klimakrise eine Generationensolidarität?

Viele junge Menschen wissen, was auf sie zukommt. Sie wissen, dass die Flüchtlingskrise 2015 (fünf Millionen Flüchtlinge) in keinem Verhältnis steht zu den hundert Millionen Menschen, die mit fortschreitendem Klimawandel ihre Heimat verlieren werden. Sie wissen, dass Dürren, Überschwemmungen, Ernteausfälle usw. zu Hunger und Unruhen führen werden. Sicher ist es richtig, dass auch die Jugend selbst anfangen muss, ihren Lebensstil zu verändern. Wie sieht aber die Solidarität der Generation Ü40 aus, wenn es um's Überleben der nächsten Generation geht? Durch uns hat die Jugend den Lebensstil gelernt, der jetzt ins Verderben führt. Viele Ü40 haben sich bereits Wünsche, wie Städteflüge, Autos, relativ uneingeschränkten Konsum erfüllt.

Solidarität ist, wenn die Generation, die die Klimakrise verursacht hat, jetzt radikal umdreht, neu denkt, neu handelt. Das fällt uns allen nicht leicht, kann aber auch sehr bereichernd sein. Fangen wir an und stecken wir einander an. Legen wir kurze Distanzen zu Fuß oder mit dem Rad zurück und bleiben wir dabei gesünder. Essen wir weniger importiertes Fleisch, tauschen wir die Ölheizung, nutzen wir Sonnenenergie, steigen wir auf E-Mobilität und Öffentlichen Verkehr um und vermeiden wir Flüge so gut es geht.

Zeigen wir, dass unsere Solidarität, unsere Liebe ebenso groß ist, wie umgekehrt. Koste es was es wolle!





Kristina Sommerauer, 5303 Thalgau