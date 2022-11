Gibt es ein Mahnmal in Bad Gastein?

Zu "Eine Nacht der Verwüstungen in Bad Gastein" (SN vom 7. 11.): Es ist nun schon 84 Jahre her und es gibt kaum noch Menschen, die diese Pogromnacht persönlich miterlebten. Nicht jene, die darunter zu leiden hatten, und vermutlich nur sehr wenige, die damals als Täter kräftig mitgemacht hatten.

Ich habe auf der Website der Gemeinde Bad Gastein recherchiert und wollte wissen, ob es für dieses Ereignis der Entrechtung, Erniedrigung, des Diebstahls, der Vertreibung und in weiterer Folge der Ermordung von jüdischen Menschen einen Gedenkstein oder ein Mahnmal gibt. Leider habe ich nichts dergleichen gefunden. Vielleicht kann mich der Bürgermeister darüber informieren, wo dieses steht, es kann ja sein, dass es nur sehr klein ist, und so wie in vielen anderen Orten jüdisches Leben nicht gerne erwähnt wird.

Und sollte es in Bad Gastein wirklich noch kein Mahnmal zur Erinnerung an die "Kristallnacht" geben, dann wäre es höchste Zeit, solch eines zu errichten. Immerhin haben die "arischen" Bewohner und auch die Gemeinde am Raub profitiert.

Ironie der Geschichte: In den späten 1980er-Jahren meldeten sich bei uns ein Kulturverein und auch der Fremdenverkehrsverein aus Gastein und baten uns, behilflich zu sein - es kämen jetzt so wenige jüdische Gäste, vielleicht könnten wir da etwas unternehmen. Aber nicht nur in Bad Gastein kämpfte man mit diesem Problem, auch Bad Reichenhall kam mit derselben Bitte zu uns.

Hugo Bettauer hatte zu dieser Situation einen utopischen Roman geschrieben. Wie sich Utopie und Wirklichkeit ähnlich sind.



Hanna Feingold, Israelitische Kultusgemeinde Salzburg