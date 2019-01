Gibt es ein Menschenrecht der Einheimischen?

Bürgermeister Harald Preuner will keine Touristen-Obergrenze. Die Stadt ist zwar meistens völlig mit Touristen überfüllt und die Lebensqualität der Innenstadtbewohner leidet massiv darunter. Jeder kann ein Lied davon singen, sich durch die "Touristenlawinen" durchzuquälen. Der Disneylandcharakter der Stadt schlägt sich auch in den Mietpreisen nieder. Statt ein maßvolles Miteinander zu erreichen, wird der zunehmenden Gästeschar nichts Geeignetes entgegengesetzt. Würde man die Gebühr für Reisebusse auf 100 Euro erhöhen, könnten damit günstige Mietwohnungen für Jungfamilien in der Altstadt finanziert werden. Auch das Argument von TSG-Chef Brugger, das Aussperren der Gäste sei gegen das Menschenrecht auf Reisefreiheit, geht in die falsche Richtung. Zählt denn das Menschenrecht auf Reisefreiheit mehr als der Anpruch der Einheimischen auf Lebensqualität ohne Touristenmassen? Gibt es auch ein Menschenrecht der Einheimischen oder nur das der Tagestouristen? Wenn der Stadtchef die Touristen-Obergrenze nicht umsetzen kann, brauchen wir halt einen anderen Bürgermeister, der in der Lage ist, das umzusetzen.





Mag. Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos