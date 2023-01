Gibt es ein Teambuilding Seminar für die Politik?

Zu "Wenn Kritik demokratiegefährdend wird" (SN, Alexander Purger, 4. 1.): Wie wird es uns, "dem Volk", von den Politikern und Politikerinnen vorgelebt? Wie oft hören oder lesen wir von diesen, die sich lobend über eine Person einer anderen Partei äußern? Oder generell einer anderen Partei Lob aussprechen? Wenn die SN versuchen würden, jeden Tag des Jahres, ein gegenseitiges Lob unserer politischen Führungskräfte abzudrucken, an wie vielen Tagen würde das möglich sein? Aber es ist ja zu verstehen, wenn Kritik geübt wird mit einer dazugehörigen Lösung, dann könnte ja die Gegenpartie dies umsetzten und den Erfolg für sich beanspruchen. Ist ja wie in der Wirtschaft, da wird man auch dem Mitbewerber Lösungen nicht anbieten.

Gibt es eigentlich ein Teambuilding Seminar für alle Politiker/-innen, die die "Firma Österreich" (parteiübergreifend) als Inhalt hat? Emotionale sozialverantwortliche Kompetenz ist gefragt. Leider weit und breit nicht zu sehen.

Die Politiker/-innen werden uns das niemals vorleben, dafür sind wir selbst verantwortlich. Tipp: Schaue in dich hinein, wie viel Lob verteilst du selbst täglich, im Vergleich zu Kritik? Ich denke, da hat jeder von uns noch ein neues Ziel für 2023 und die weiteren Jahre.





Leopold Motsch, 5152 Michaelbeuern