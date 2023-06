Gibt es im Kommunismus einen Vollkaskostaat?

Ende Mai hat das Meinungsforschungsinstitut Gallup folgendes herausgefunden:

Die Forderungen nach Abschaffung einer Zweiklassenmedizin, Mietpreisobergrenze, Mindestpension, Ausbau des sozialen Wohnbaues, Reichensteuer und 30-Stunden-Woche liegen zwischen 85 und 57 Prozent der Befragten. Nur ein Drittel der Befragten finden Kapitalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung positiv.

Gleich einmal vorweggenommen: Möglicherweise verwechseln die Befragten ein sozialistischen Wirtschaftssystem mit einer Rundumversorgung. Sie sind nämlich für gleiche Rechte und gleiche Chancen. Von Pflichten konnte ich leider nichts lesen.

Dass der Kapitalismus große Schwächen hat, ist unbestritten. Die globale Wirtschaft hat Banken und Großkonzernen Möglichkeiten an die Hand gegeben, die moralisch nicht vertretbar sind. Credit Suisse und UBS sind ein untrügliches Zeichen dafür. Auch die Börsen reihen sich ein in die Liste derer, die hohe Gewinne auf Kosten der Verbraucher machen. Es dürfte nicht sein, dass essentielle Güter wie Nahrungsmittel und Energie dort gehandelt werden und damit der Preis in die Höhe getrieben wird. Es dürfte auch nicht sein, Assets je nach Bedarf aufzuwerten um sie über Gebühr zu belehnen. Wir alle wissen das. Aber leider hat auch die Erkenntnis der letzten Finanzkrise keine wirklichen Maßnahmen dagegen gebracht. Es geht lustig weiter und weiter bis zur nächsten Wertberichtigung, die in jedem Fall immer der Steuerzahler berappen muss. Eines ist aber unbestritten: Ohne Wirtschaft geht es nicht! Selbst dem Einfältigsten ist das klar. Nur zu welchen Bedingungen? Natürlich zu Bedingungen, die den Dienstnehmern ein zufriedenes Leben ermöglichen. Daran ist zu arbeiten. Leistung muss sich, wie bekannt ist, für die 4,44 Mio. Beschäftigten in Österreich lohnen. Bei einer angestrebten Arbeitszeit von dreißig Stunden bedeutet das aber, dass wir nach heutigen Gesichtspunkten um 1,2 Mio. Erwerbstätige zu wenig haben. Das gegenwärtige Arbeitslosenpotential von sieben Prozent gibt das aber nicht her. Also wäre Österreich sozusagen ein Einwanderungsland. Nun, eingewandert sind schon viele, aber nur wenige haben Potential. Für Fachkräfte bietet Österreich auf Grund der hohen Steuerlast keinen Anreiz. Aber abgesehen davon sind die Forderungen auch deshalb nicht realistisch, weil sich dadurch alles verteuert und viel Freizeit auch viel Geld kostet. Um den Sozialstaat, der immer größeren Zustrom erfährt, weiterhin zu gewährleisten, wäre eine Besteuerung der Übergewinnen zu diesem Zweck vielleicht sinnvoll. Nur wird halt dann kein Unternehmen mehr Übergewinne haben. Eines aber sollte klar sei: Ohne Wirtschaft und ohne Arbeit ist kein Sozialstaat möglich! Fehlen die Anreize zur Arbeit, fehlen dem Sozialstaat die Mittel, diesen zu gewährleisten. Damit muss dann die Generation Z lernen, zu leben, denn mit Diversität und Inklusion wird man nicht satt.





Lydia Forster, 5400 Hallein