Wenn ich mir den täglichen Verkehr anschaue, habe ich das Gefühl, dass es Treibstoff irgendwo gratis geben muss. Der Verkehr mit LKW und PKW sowie Motorrädern wird immer mehr und lauter.

Ordentlich Gas geben und beschleunigen vor Kreuzungen und danach vor der nächsten Kreuzung wieder sofort abbremsen ist die Regel. Das muss den Spritverbrauch enorm senken. Also alles in Ordnung?

Wird in den Medien nur falsches verbreitet? Macht euch doch selber ein Bild.



Roman Seitz, 8700 Leoben