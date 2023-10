Wie man aus den Medien erfährt, wird gerade ein Kindergartenbetreiber wegen 16 Millionen widmungswidriger Zuwendungen angeklagt. So viel Missstand kann wohl nur in der Bundeshauptstadt florieren. Da fragt man sich, ob es da überhaupt keine Kontrolle für solche Auszahlungen gegeben hat oder die Verantwortlichen alle geschmiert sind/waren. Eine Maßnahme der Verantwortlichen gibt es wohl auch nicht. Der Fisch fängt bekanntlich beim Kopf zu stinken an ...



Mathias Brunnauer, 5020 Salzburg