"Gierflation" - politisches Versagen

Exorbitante Teuerungsraten in allen Lebensbereichen sind nicht allein der Abhängigkeit von russischem Gas geschuldet. Den medialen Fokus der Menschen auf das Konfliktszenario in der Ukraine gelenkt, gepaart mit Ignoranz und Tiefschlaf der Preisbehörden, nützten vornehmlich Energie-, Lebensmittelkonzerne, Bauwirtschaft und Vermietungsbranche diese Einmalgelegenheit, um stillschweigend, schamlos, unverhältnismäßig kräftig an der Preisschraube zu drehen. Mittlerweile ist Existenznotstand bereits für mehr als zwei Millionen (ein Fünftel) der Menschen in Österreich hautnahes Thema. Tendenz stark steigend!

Manager sind Menschen wie du und ich, sind aber durch Bonuszahlungen permanent versucht, die unersättliche Gier ihrer Aktionäre nach immer noch mehr Profit ins Absurde zu treiben.

Wann checken politische Entscheidungsträger, bislang meist willfährige Zuarbeiter der Konzerne, endlich, dass sie von Magnaten und Superreichen benutzt, respektive vor sich hergetrieben werden. Ihre Politik, ihr Blendwerk, ihre Gesinnung und Kalkül für das abgekartete Spiel - "Gierflation" - treibt einen Gutteil der Menschen unaufhaltsam in die Verarmung.





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl