"Gierige" Touristen oder Touristiker?

Etwas verwundert hat mich der Kommentar des Moar-Gut-Hoteliers (SN vom 26. 1. 2021): Höchstes Qualitätsmanagement mit Suiten zu 20.000 Euro als Voraussetzung für volle Buchungslisten? Ich wünsche ihm alles Gute für seine optimistischen Erfolgsaussichten und somit viele "gierige Leute" (lt. Hr. Kendlbacher), die sich das leisten können und wollen.

Ich persönlich bevorzuge mehr denn je kleinere Urlaubshotels, wo in erster Linie Gemütlichkeit, gerne auch Wellness, gutes Essen, viel Natur und wenig lärmende Events geboten werden. Diesen Wunsch teile ich großteils mit meinem Bekanntenkreis. Für solcherart Qualität sind wir auch gerne bereit zu bezahlen, wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis diesen Bedürfnissen (muss keine Luxus-Suite sein) entsprechen sollte. Den letzten Sommer haben wir auf diese Weise sehr genossen. Es waren zwar mehr Touristen in unseren Bergen als früher (die Gastronomen jubelten uns gegenüber über einen der besten Sommer), aber auf Grund fehlender, lautstarker Massenevents gestaltete sich das Miteinander bedeutend entspannter. Die Touristen genossen in erster Linie die wieder gewonnene Bewegungsfreiheit, die in dieser Ruhe intensiver wahrgenommenen Naturerlebnisse und strahlten sichtbare Zufriedenheit aus.

In meinem Leserbrief vom März 2020 gab ich u. a. meiner Hoffnung Ausdruck, dass nach dem damaligen ersten Lockdown der Overtourismus nicht wieder forciert würde. Enttäuschend finde ich daher den Wunsch des SLTG-Chefs nach Rückkehr einer "Diskussion" über Overtourismus. Ich gebe aber meine Hoffnung nicht auf, dass bei einigen anderen vielleicht weniger der eigene Profit, als mehr der Wunsch nach einem zufriedenstellenden Miteinander von Gast und Gastgeber im Sinne von Mensch, Umwelt und Natur überwiegt. Die Kreativität im letzten Jahr vieler Hoteliers, Gastronomen und Unternehmer haben bewiesen, dass es möglich ist, auch auf diese Weise Gewinn zu machen. So wie auch einige, zu Recht mit Stolz, darauf hinwiesen, dass sie beizeiten Rücklagen schufen (anstatt laufend zu investieren, auch als Abschreibmöglichkeit hinsichtlich Steuern) und so optimistisch durch die Krise kommen werden. Diese Art Unternehmergeist könnte in ev. zukünftigen Krisen nicht nur dem Unternehmer selbst, sondern auch dem Staat nützen, wenn vielleicht nicht mehr mit Steuergelder gefördert werden könnte.







Beatrix Foidl-Zezula, 5020 Salzburg