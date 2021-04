Glasflächen als Gefahr für Vögel

Laut einem Bericht in "Salzburg heute" vom 12. April finden in Deutschland pro Jahr 115 Millionen Vögel durch Anprall an Glasflächen den Tod, weil sie Glas nicht als Hindernis ahrnehmen bzw. weil sie sich auf einem Baum niederlassen wollen, der sich im Glas spiegelt. Natürlich ist Glas ein sinnvoller, wichtiger und guter Baustoff, zum Beispiel bei Fenstern. Aber viele Glasflächen könnten vermieden werden, weil sie keinerlei Nutzen haben oder durch ein anderes Material ersetzt werden könnten.

Ein negatives Beispiel ist für mich die Wohnanlage am Ende der Ignaz-Harrer-Straße in der Nachbarschaft des "artforums". Diese Wohnanlage sieht sehr ansprechend aus, ist freundlich mit gelber und grüner Farbe bemalt und schön gegliedert. Dass die riesige Glasscheibe, die das Haus Nr. 65 mit dem Haus Nr. 67 verbindet, irgendeinen Zweck erfüllt, wage ich zu bezweifeln. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele Vögel hier bereits ihr Leben verloren. Es muss dringend ein Umdenken einsetzen bei allen Menschen, die in der Planung tätig sind, sowie bei allen, die Projekte bewerten, genehmigen und beauftragen. Bitte berücksichtigen Sie den Vogelschlag an Glasflächen bei Ihren Überlegungen!







Roswitha Podlesak, 5302 Henndorf