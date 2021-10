Wenn es stimmt, dass Sebastian Kurz die geplante Kinderbetreuung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verhindert hat, um so einen Erfolg des damaligen Vizekanzlers Mitterlehner zu verhindern, dann klingt die Aussage anlässlich seines Rücktritts "mein Land ist mir wichtiger als meine Person" wie Hohn und stellt seine Glaubwürdigkeit stark in Zweifel.





Fritz Glaser, 5020 Salzburg