Gleich und gleicher

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, nur einige sind gleicher. Sie schlucken Vitamin B und erfreuen sich deshalb an Vergünstigungen. Was damals zuerst dem Adel und Klerus zugute kam, und erst dann dem gemeinen Volk, genießen heute einige Meister der Bürger mitsamt ihren Gattinnen, Lokalpolitgrößen, systemrelevante Ehrenamtliche und Bauhofmitarbeiter, die für den übriggebliebenem Rest des kostbaren edlen Stoffs ausgesucht wurden, den es noch zu verimpfen galt. Wetten, dass auch Gutbetuchte darunter waren, sind und sein werden?

Was noch vor Monaten am Lebenswichtigsten zu ergattern schien, nämlich Klopapier, ist heute mutiert in Form kleiner Impffläschchen. Wie so oft in der Geschichte der Menschheit wollen nun viele die Ersten sein, die sogenannten Drängler, die es nicht erwarten können. Sinnvolle und menschliche Reihung ist etwas anderes, und Solidarität ein Fremdwort. Abwarten, ob es deshalb noch zu einem größeren Hauen und Stechen kommt in den sogenannten zivilisierten Ländern.





Mag. Sylvia Dürr, 6020 Innsbruck