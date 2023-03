Am internationalen Frauentag geht es bekanntlich um die gleichberechtigte Einbindung von Frauen im Recht, in der Politik und der Gesellschaft. Besonders geht es darum, die Wichtigkeit von aktiver Frauenpolitik hervorzuheben. Dazu gehört beispielsweise gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Noch immer herrscht ungleiche Bezahlung und Männer verdienen nach wie vor mehr als Frauen. Um darauf aufmerksam zu machen, gibt es auch den sogenannten ,,Equal Pay Day''. Er bezeichnet den Zeitpunkt im Jahr, an dem Frauen in der EU nach aktuellem Status keine Entlohnung mehr bekämen. Auch der Wert und die Rolle der Mutter bekommt noch immer nicht die angemessene Wertschätzung, welche sie verdient. Mit Aussagen wie "Du bist eh nur zu Hause" beginnt allerdings schon die Entwertung im zwischenmenschlichen Bereich. Von Themen wie Pension, Altersvorsage oder Altersarmut ist noch nicht einmal die Rede. Vielleicht können sich auch die Medien am internationalen Frauentag darüber Gedanken machen, welchen Beitrag sie leisten können, dass Frauen die gleiche Wertschätzung erfahren wie die Männer.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd