Gleiches Steuerrecht für Alle!

Apple hat in Irland teilweise 0,005 Prozent (nein, die Nullen sind kein Schreibfehler) Steuern "bezahlt". Amazon "versteuert" in Luxemburg. Jedem ist klar, das sind Umgehungskonstruktionen. Trotzdem hat das Gericht der Europäischen Union soeben entschieden, dass Apple in Irland keine Steuern nachzahlen muss. Aber es sind nicht nur die US-Kartelle, die keine Steuern zahlen. Die meisten Konzerne in Europa nützen Steuerumgehungsmodelle. Auch der österreichische Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling hat mit Möbel Lutz in Malta versteuert.

Dabei wäre es so einfach den Zauber abzudrehen. Eine europaweite Mindestkörperschaftssteuer von 20 Prozent und Strafzölle von 20 Prozent auf alle (!) Transaktionen mit Ländern, die diesen Satz unterschreiten. Noch ist die EU die größte Wirtschaftsmacht des Planeten.

Da aber niemand Willens zu sein scheint dies umzusetzen, gebietet die Fairness und das Menschenrecht auf Gleichbehandlung, jedem Firmenbetreiber die gleichen Fluchtmöglichkeiten zur Steuerumgehung zuzugestehen. Egal ob Tischler, Friseur, Versandhändler - jedem sein Luxemburg. Dazu genügt ein Briefkasten und die Begründung der Überweisungen als "Markenrechtsnutzung", "Beratung", "Managementleistungen" usw. Ist ja keine Alchemie. Der Unterschied war bis jetzt nur, bei einem normal-sterblichen KMU hat das Finanzamt solche Konstruktionen schlicht nicht anerkannt. Damit muss jetzt Schluss sein! Gleiche Steuervermeidungsrechte für Alle! Da es dann auch diskriminierend wäre, wenn ein selbstständiger Tischler sein Einkommen nicht mehr versteuern müsste, ein angestellter aber sehr wohl, bleibt in letzter Konsequenz nur, auch Arbeitern & Angestellten die freie Wahl des steuerlichen Standortes zuzugestehen. 0,005 Prozent Einkommenssteuern für Jeden!

Wenn die Staaten das nicht wollen, sollten Sie dringend die 20 Prozent Mindestkörperschaftssteuer einführen.



Chris Veber, Ex-Philosoph, Ex-Grüner, Unternehmer, freier Journalist, 6020 Innsbruck