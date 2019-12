Gleichzeitig oder zeitgleich

Wörter kommen und gehen, sind oft modeabhängig. Manche gibt es zeitnah (oder doch bald?) nicht mehr. Schlimm wird es jedoch, wenn - wie seit einiger Zeit in Journalisten- wie Politikerkreisen - Modewörter durch falsche andere ersetzt werden. So lese ich in den "Salzburger Nachrichten" (Lokalausgabe vom 5. 12.), dass - bezogen auf die Gaißauer Lifte - im Oktober ein Konkursantrag eingebracht wurde und "zeitgleich" ein Nachdenkprozess begann.

Ich hoffe doch, dass dieser Nachdenkprozess länger dauern wird als das Einbringen eines Antrags. Anscheinend (nicht scheinbar!) ist das Wort "gleichzeitig" von Pest oder Cholera befallen!





Mag. Franz Huber, 5324 Faistenau