Zum Leitartikel "Alt = Potenzial" (SN, 30. 9.). Ein interessanter Artikel, dem ich als 64-Jährige etwas hinzufügen möchte: Es liegt an jedem selbst, wie er mit dem Alterungsprozess umgeht. Ernährung, positive Haltung und Bewegung sind Säulen, die sich immer bewähren.

Ich bin Künstlerin, dreifache Mutter und ehrenamtlich Präsidentin der Freunde des Raphael Hospizes Salzburg. Ich bin in A, D und CH als Model erfolgreich, schaue aber für das "Rollenbild" Oma, das sie beschreiben mit Apfelstrudel und Leberknödel, zu jung aus, ein Anker der Familie liegt in der Liebesfähigkeit, nicht im Alter. Im Film von Kurt Langbein "Glücklich altern", der ein Millionenpublikum erreicht hat, auf YouTube zu sehen ist, wurde erforscht, dass wir eine völlig neue Generation sind, die biologisch mindestens zehn Jahre jünger ist. Der Film beschreibt Zukunftsmodelle, in denen wir bereits angekommen sind. Nachdem ich auch für ein Hospiz tätig bin, ist meine Dankbarkeit groß, gesund viel älter geworden zu sein als andere, und je früher man lernt, Eigenverantwortung zu übernehmen und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und ernst zu nehmen, desto besser sind die Chancen, glücklich zu altern und damit ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein.





Mag. Andrea Maria Reiser, 5020 Salzburg