Glückliches Österreich

Während die einen Krieg führen, Energiesorgen haben, sich über Teuerung und Klimawandel ängstigen, gezählte und ungezählte Reformen vor sich her schieben, beschäftigen sich andere damit, ob in Büchern wie "Der junge Häuptling Winnetou" nicht doch etwas Verborgenes zu finden ist, unter Umständen gewisse Vorurteile enthalten sein könnten.

Karl May hätte an diesem, öffentlich diskutiertem Interesse wahrscheinlich seine Freude daran, müsste er sich doch keinesfalls mehr um die PR kümmern. Müsste man nicht auch das Buch "Der Ölprinz" vom Markt nehmen; Öl, nicht nachhaltig und so mancher Prinz auch nicht das Gelbe vom Ei. Ebenso bedenklich das Werk "Der Waldläufer"; wird hier jemand verfolgt oder macht er das freiwillig und warum keine Läuferinnen? Ist im Buch "Der Wurzelsepp" der ökologische Fußabdruck groß genug?

Es ließe sich überall etwas finden. Ich bin gespannt, ab wann Frankfurter, Wiener oder die Braunschweiger umbenannt werden müssen. Nicht redend bei Landjäger. Wären etwa in diesem Fall die Stadtjäger gröblich benachteiligt?

Willkommen im Land der unbegrenzten (Un-)Möglichkeiten. Hier wird Hysterie erzeugt und künstlich aufgebauscht. "Viel Lärm um Nichts" würde Shakespeare behaupten, aber es ist schön, einmal über solch totalen Schwachsinn schreiben zu können.





Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf