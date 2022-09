Glückliches Österreich

Die ältere Generation steht im Wege, sie fordert, ist eine Belastung. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn es um die kommende Pensionserhöhung geht. Die einen wollen nur die gesetzliche Anpassung vornehmen, die anderen die Teuerungswelle abgegolten wissen.

"Die Senioren sind ein großer Schatz für die Gesellschaft. 70 Prozent aller Ehrenamtlichen seien Senioren. Und nicht zuletzt seien sie eine wichtige Zielgruppe für die Wirtschaft - und wahlentscheidend." Weiters "Unsere ältere Generation hat ihr Leben lang für unsere Gesellschaft Enormes geleistet. Da ist es ein Akt der Gerechtigkeit, diesen Personen mit einer ordentlichen Pensionserhöhung unsere Wertschätzung zu zeigen." Diese Aussagen stammen nicht von heute, sondern waren vor Jahren in diversen Zeitungen zu lesen.

Ja, es geht vielen im Ruhestand gut und diese sind auf eine massive Erhöhung nicht angewiesen. Nicht wegzuleugnen ist aber, dass es viele, vom Mittelstand abwärts gibt, die nicht wissen, wie sie über die Runden kommen. Die derzeitige Teuerung verschärft deren Lebenssituation; deren Altersversorgung wackelt und somit der soziale Frieden. Trotzdem nicht zu vergessen, auch die Höhe der Einzahlungen in die Pensionskasse war unterschiedlich; selbst da könnte der soziale Frieden brüchig werden.

Natürlich hat die ältere Generation Anspruch darauf, in das gesellschaftliche Leben voll miteinbezogen zu werden. Daher sollte es für die Politik selbstverständlich sein, auch die Interessen der Älteren ernst zu nehmen. Ein Generationenstreit - wie derzeit geführt - ist nicht förderlich. Wir haben uns die Pension erarbeitet, wir sind keine Bittsteller. Es gilt, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern kühlen Kopf zu bewahren, jedoch muss sich jede(r) Einzelne bewusst werden, die fetten Jahre - ungebremsten Wachstums und der Verschwendung - sind vorbei.



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf