Ja, Glückskinder, aber mit einem Klimaproblem

Ich kann Herrn Magister Lentner im Brief an die SN "Generation Glückskinder" (SN, 25. 11.) voll inhaltlich zustimmen. Ich gehöre auch zu der Generation der in den 1950er bis 1960er-Jahren geborenen und möchte dazu etwas ergänzen.

Ja, wir hatten viel Glück mit den vielen beruflichen Möglichkeiten, die uns offenstanden, aber es gehörte auch viel Wille und Fleiß dazu, diese zu ergreifen und nachhaltig auszuüben. Jetzt ernten wir diese Früchte, indem viele von uns eine gute und gesicherte Pension erhalten. Auch beim Thema finanzieller Solidarität bin ich durchaus offen. Die Pensionen werden jetzt um 9,7 Prozent erhöht und da sind die IST-Pensionen gemeint. Ich habe in meinen 47 Berufsjahren eine IST-Gehaltserhöhung in dieser Höhe in der Regel nie bekommen. Es waren meist Erhöhungen der Kollektivvertragsgehälter, die auch nie so hoch waren. Bei "guten" Pensionen müsste es nicht so viel Erhöhung sein.

Auch ich bin dankbar und stolz in Österreich zu leben, aber mein Glücksgefühl wird ein wenig getrübt. Ich meine, dass unsere Generation die Hauptschuld am Klimawandel mit den nun katastrophalen Auswirkungen trägt. Wir haben nicht mehr die Zeit und Möglichkeiten das zu reparieren und müssen diese Aufgabe den nächsten Generationen überlassen. Das Mindeste ,was unsere Generation machen kann, ist den "Jungen" nicht böse zu sein, wenn sie auf die drohenden Katastrophen aufmerksam machen (zum Beispiel durch Demos) und Änderungen einfordern.





Hubert Steidl, 1110 Wien