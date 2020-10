Glückwünsche zu 75 Jahre SN

Ein dreiviertel Jahrhundert SN bestätigt von selbst die Qualität und Beliebtheit der Zeitung, die aber täglich gegen harte Mitbewerber verteidigt werden muss.

Es gibt nicht viel Medien die 75 Jahre feiern können.

Anfangs im Elternhaus ab Gründung, dann beruflich und jetzt privat begleitet mich die SN durch die Jahrzehnte. Für mich als Sozialdemokraten ist die Richtung der SN

eindeutig konservativ, was aber den meist bestens recherchierten Beiträgen keinen Abbruch tut.

Ich weiß auch zu schätzen, dass die überwiegende Zahl meiner Leserbriefe nicht in der Rundablage landet.

Ein ganz persönliche Beziehung zu der SN entstand durch Sportredakteur Dr. Gerhard Kuntschik durch seine langjährige mediale Unterstützung unseres, leider am 30. April 1994 beim Formel 1 Training in Imola verunglückten Sohnes Roland.

Ich wünsche allen, die am Zustandekommen dieser führenden Bundesländerzeitung beteiligt sind, bis hin zu den stets pünktlichen Zustellern, noch viel Freude an ihrer

verantwortungsvollen Arbeit die durch entsprechenden Erfolg belohnt werden möge.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg