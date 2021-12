Glückwunsch an Ministerin Gewessler

Ich gratuliere Frau Ministerin Gewessler zu ihrem mutigen und entschlossenen Handeln in Sachen Umweltschutz. In den letzten 30 bis 40 Jahren gab es nur Lippenbekenntnisse, die das Klima nicht beeindruckt haben und künftig auch nicht werden. Dies spiegelt sich in der katastrophalen CO2-Bilanz Österreichs wieder, die unseren Kindern und Kindeskindern teuer zu stehen kommen wird. Bodenversiegelung erhöht das Risiko bei Starkregenereignissen, schlechte Luftqualität und Lärm sind ungesund und zu guter Letzt sind sie es,

die die Strafzahlungen für die Nichterreichung der Klimaziele tragen müssen.

Gut, dass jemand da ist, der Taten setzt.





Helga Winkler, 6800 Feldkirch