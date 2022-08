Mit großem Bedauern mussten wir erfahren, dass schon wieder eines der besonders liebenswürdigen Cafés in Salzburg die Pforten schließt. Wie schade! Man fühlte sich da so wohl und es war so gemütlich. Die Frühstücke waren so besonders und die Bedienung so zuvorkommend! Aber auch der Flammkuchen war äußerst lecker.

Schade, dass dies nun der Vergangenheit angehört. Wir wünschen allen, die dort tätig waren, viel Glück und sagen nochmals ein großes Danke!



Inge Engl, 5020 Salzburg