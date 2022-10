Glykolskandal in der Politik

Wasserschaden. Saure Wiesen. Österreichs Spitzenpolitik sollte man in Jahrzehnten betrachten. Von 1970 bis 1990 dominierten rote Skandale, von Konferenzzentrum, AKH, Lucona bis Noricum, was unter anderem die politischen Laufbahnen von Androsch und Blecha beendete.

Naja, und was die letzten 20 Jahre gespielt wurde, braucht man nicht in Erinnerung zu rufen. Von Haiders Hypo Alpe-Adria, Straches Ibiza und Basti Korruptis Umtriebe wissen die meisten. Gegen diese politisch in Österreich tief verankerte Korruptionsanfälligkeit hilft kein Regierungswechsel. Gerade die FPÖ zeigt, dass man zwar vom Wähler ein zwei Legislaturperioden von den Futtertrögen entfernt wird, dann aber ohne Besserung grunzend und schmatzend wieder mitnaschen darf. Wie beim Glykolskandal muss daher die Erneuerung von innen geschehen. Nicht Rücktrittsreife erwarte ich mir vom Team Nehammer sondern Reife zur Erneuerung. Nicht neue Schläuche erwarte ich mir, sondern neuen Wein.

Gebhard Pühringer, 5020 Salzburg