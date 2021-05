Glyphosat, giftig oder nicht giftig?

Es kam so, wie es kommen musste. Der Nationalrat hat beschlossen, dass das laut WHO bekanntlich krebsfördernde, daher umstrittene Mittel nur teilweise verboten wird. In der Land- und Forstwirtschaft, wo 90 Prozent versprüht wird, ist es erlaubt. Im restlichen Bereich wird die Verwendung des Unkrautvernichtungsmittels verboten. Eine Augenauswischerei? Als Ottilie Normalverbraucherin habe ich nur zwei Fragen:

1. Ist Glyphosat nicht giftig, dann sollte es für alle erlaubt sein. 2. Ist Glyphosat aber giftig, dann sollte ein Verbot für alle gelten.

Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf